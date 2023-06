Al Bano Carrisi, un'accusa pesantissima: "La colpa è della maledetta droga"

13 giugno 2023 a

a

a

Uno come Al Bano Carrisi, non è certo una novità, si racconta sempre a cuore aperto, senza filtri, costi quel che costi. E lo ha fatto anche nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 e condotta da Mara Venier. E il leone di Cellino ha parlato ancora della separazione da Romina Power, la storia interrotta ormai moltissimi anni fa ma di cui si continua inesorabilmente a parlare: "Ero preparato perché in famiglia le cose si trasmettono e quindi essendosi separati i miei, sapevo che anche io avrei divorziato", ammette.

Dunque, aggiunge che "il matrimonio con Romina non è finito per la scomparsa di Ylenia. Da tempo lo sguardo di Romina non era più quello", aggiunge riferendosi alla scomparsa di Ylenia Carrisi nel lontano 1994, quando fu avvistata per l'ultima volta in un hotel di New Orleans il 6 gennaio.

Poi Al Bano ha parlato di femminicidi e violenza sulle donne, il tutto commentando la vicenda di Giulia Tramontano, la 29enne trucidata a Senago e incinta di 7 mesi. "La donna va rispettata perché è il più bel regalo che Dio ci ha fatto, se non capiamo questo certo che avvengono i casi di violenza contro le donne", ha premesso Al Bano Carrisi. "Tutto il rispetto che bisogna dare alle donne parte dalla famiglia, dalla scuola", ha aggiunto.

Al Bano fermato dalla polizia, umiliato davanti a tutti: "Messo in un angolo, poi..."

Il cantante, su questo tipo di vicende, mostra di avere le idee chiare: "Qualcosa si deve fare per forza io li chiamato la calata dei nuovi barbari, la colpa è della droga, la maledetta droga che sta cambiando la nuova generazione". A quel punto Mara Venier gli ha fatto notare: "Tu ce l'hai proprio con la droga". "Sì, e tu sai anche perché", ha replicato in modo duro Al Bano Carrisi. E dopo queste parole, Mara Venier ha preferito cambiare argomento.