Barbacetto deriso da Buccini: "Demenziale, non capite un accidente"

"Non sono mai stato berlusconiano né ho mai votato per Berlusconi ma in questo momento, parlo di una certa sinistra, manca la capacità di capire la dimensione emotiva del Paese": Goffredo Buccini lo ha detto a Gianni Barbacetto a L'Aria che tira su La7, criticando le polemiche di questi giorni. "Questo - ha poi aggiunto il giornalista del Corriere della Sera - spiega molto bene la sconfitta storica e costante della sinistra, a meno che non si affidi a qualcuno che non è di sinistra, come Prodi o Renzi". "Ma chi se ne frega della sinistra!", ha controbattuto allora il collega del Fatto Quotidiano.

Ma Buccini è andato avanti, sottolineando: "Mettersi col ditino alzato oggi è una cosa demenziale, come puoi non cogliere l'assurdità di questa scena?". "Da tre giorni c'è un giornalismo unificato", ha replicato Barbacetto. "Ma quale giornalismo unificato? - ha continuato il cronista del Corsera -. Tutti i giornali hanno raccontato le grane, i processi... Solo che voi lo avete fatto col ditino alzato, noi no".

"È come la metafora di Maradona, non mia ma del collega Capone del Foglio, che dice: è come se quando muore Maradona tu dici 'era amico dei Giuliano camorristi e pippava cocaina'. Maradona è un gigante, vorrebbe dire non capire un accidente di calcio e del mondo", ha proseguito Buccini. Ma Barbacetto ha insistito: "Viviamo da tre giorni dentro una melassa di santificazione e beatificazione di quest'uomo a reti unificate".