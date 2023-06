Alessandra Ghisleri, "quel silenzio in elicottero": chi era davvero Berlusconi

14 giugno 2023 a

a

a

Amica personale di Silvio Berlusconi, per anni anche sua collaboratrice, Alessandra Ghisleri è stata ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 13 giugno, E ha parlato di un episodio - che ha rivelato anche in una lunga intervista a La Stampa - che rende bene l'idea di come era il Cavaliere. "Dopo il discorso di Onna, quando mise il fazzoletto dei partigiani, lo chiamai, era in elicottero con Bonaiuti. Gli dissi che aveva il 75 per cento di indice di fiducia. Un record per un presidente del Consiglio, superava anche il presidente della Repubblica. Ci fu un momento di silenzio". Qualche istante di pausa e poi Berlusconi le "chiese: 'Quell'altro 25 per cento che non mi ama, perché?'. Quando fece il predellino mi spiegò, dalla macchina, le sue ragioni: doveva tenere unita una situazione che si stava sfarinando". Questo era Silvio.

"La profezia in accappatoio bianco": clamoroso Cecchi Gori, "come ho visto Berlusconi"

La direttrice di Euromedia research, ha anche parlato della rottura del Cavaliere con la sua seconda moglie, Veronica Lario, dalla quale ha avuto tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi. In quel periodo il Cavaliere era sotto attacco della magistratura ma, ricorda ancora Alessandra Ghisleri, "nonostante tutto quel che accadeva la fiducia non veniva scalfita. A farlo, più di tutto, è stata la seconda lettera della moglie Veronica". Perché quello era un colpo "che veniva dalla famiglia".