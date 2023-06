Storie Italiane, Francesca Alotta sconvolge la Daniele: "Il medico non aveva capito"

Claudio Brigliadori 15 giugno 2023 a

«Se io fossi un angelo», cantava Lucio Dalla una quarantina d’anni fa. Francesca Alotta, balzata agli onori delle cronache musicali in un lontano Sanremo in coppia con Aleandro Baldi con l’altrettanto famosa Non amarmi, un angelo sostiene di averlo incontrato davvero, in carne e ossa. Intervistata da Eleonora Daniele a Storie italiane nell’ultimo segmento della trasmissione di Rai 1, la cantante siciliana, 54 anni, ha lasciato di sasso conduttrice e telespettatori con una toccante rivelazione sul tumore all’utero da cui è guarita.

«Il mio ginecologo non aveva capito che si trattava di questa malattia. La figlia di un signore che è stato ricoverato in ospedale con mio padre ha riconosciuto i miei sintomi e mi ha consigliato di farmi visitare con la massima urgenza da un altro ginecologo, cosa che ho fatto. Quella donna - ha aggiunto ancora commossa - mi ha salvato la vita, è stato un angelo mandato da mio padre. La mia amica mi ha detto che la cognata era morta l’anno precedente con la stessa malattia e gli stessi sintomi... lei mi ha salvato la vita».

La Daniele, scossa, conferma: «È incredibile, tuo papà ha manifestato in questo modo la sua presenza vicino a te». Per chi non crede, senza ombra di dubbio una coincidenza decisiva. «È stata molto dura. Ho dovuto aspettare tre mesi prima di essere operata e ho fatto anche venticinque sedute di radioterapia. Nel periodo più brutto- ha poi concluso- ho avuto al mio fianco anche altri angeli, parlo di alcune mie fan che poi sono diventate mie amiche e addirittura sorelle: loro sono state accanto a me per cinque mesi. Forse ti sembro matta, ma io devo ringraziare la mia malattia perché mi ha fatta diventare ancora più forte. Da quando ho avuto il cancro ho imparato che ogni istante è prezioso».