Dritto e rovescio, Mario Giordano: "Finitela di dire che i rom rubano per necessità"

Mario Giordano, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 15 giugno, parla dell'inchiesta sulle borseggiatrici rom: "È ora di finirla di dire che si ruba per necessità, molto spesso dietro i furti dei rom c'è una organizzazione criminale, che usa le situazioni di illegalità per organizzare l'illegalità", tuona il conduttore di Fuori dal Coro.

"Le situazioni di illegalità, i campi rom, le case occupate, sono luoghi di cui si servono per coprire organizzazioni strutturate come quella che avete raccontato voi", prosegue Mario Giordano. Che osserva ancora: "Quindi non è una cosa occasionale, non è la necessità, ma è la volontà, la scelta, l'organizzazione, l'imposizione spesso ai bambini e alle donne, con la violenza, di esercitare attività criminali".

Ma attenzione, conclude il giornalista e conduttore, "questo non vuol dire che tutti i rom rubano - per nulla - ma che all'interno della comunità rom ci sono delle organizzazioni criminali che dovrebbero essere denunciate prima di tutto dai rom onesti".