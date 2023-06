Propaganda Live, sfregio a Berlusconi morto: il dito medio

17 giugno 2023 a

A Propaganda Live, su La7, Diego Bianchi in arte Zoro da diversi mesi ha abbandonato il tono scanzonato e auto-ironico per trasformarsi in una versione un po' più satirica ma altrettanto indignata di Corrado Formigli. Per il finale di stagione, l'ex infiltrato nella galassia della sinistra romana, l'uomo che con la telecamerina in mano ne esponeva al pubblico ludibrio vizi (tanti), virtù (pochine) e soprattutto nomi e rituali ha pensato bene di dedicare l'intera puntata alla morte di Silvio Berlusconi.

Inevitabile, forse, ma qualcosa di più creativo era lecito aspettarsi. Di materiale d'archivio il Cav ne ha lasciato parecchio: diciamo di migliaia di ore di interviste in tv e comizi in piazza. La sensazione però è che a Bianchi/Zoro interessi soprattutto lanciare un ultimo sberleffo non tanto a Berlusconi, quanto ai berlusconiani. E affida al vignettista Makkox l'ultimissima immagine dello show. Sulle note della struggente e cinematografica I'm calling you dei Bagdad cafe, gli schizzi di Makkox si fanno via via sempre più chiari e drammatici.

Il "finale di stagione" di Propaganda Live: "Dito medio" e sfregio al Cav, guarda il video



Nel mare fa capolino il cadavere di un migrante, forse uno dei centinaia morti al largo della Grecia. "Oh, ma per noi quanti giorni di lutto nazionale fanno?", chiede. "Tre", gli risponde un pesce, con chiaro riferimento al lutto nazionale indetto per l'ex presidente del Consiglio. Quindi il cadavere alza il dito medio: "Tiè, so' soddisfazioni".