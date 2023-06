Ilary Blasi, “una catastrofe”: caos a Mediaset, salta la finalissima? 

18 giugno 2023 a

L’incognita meteo pende sulla finalissima dell’Isola dei Famosi. La messa in onda non dovrebbe essere in discussione, ma il maltempo potrebbe causare diversi disagi al reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Le previsioni non promettono nulla di buono, come ha fatto sapere Alvin direttamente dall’Honduras: “Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle”.

“Oggi si sta già iniziando ad annuvolare - ha raccontato l’inviato dell’Isola - mare grosso. E le previsioni per domani non sono buone, quindi ci stiamo preparando per questo. Nessuna finale con il sole, poi non è mai detta l’ultima parola però le previsioni sono piuttosto catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani”. Qualcuno ha avanzato il sospetto che parlare di previsioni “catastrofiche” sia un po’ un’esagerazione, ma Alvin ha sottolineato che le previsioni preannunciano una giornata davvero complessa.

Allo stesso tempo l’inviato ha fatto sapere che i naufraghi rimasti a giocarsi la finale sono abbastanza tranquilli, anche perché sono consapevoli di essere arrivati alla fine di un percorso molto duro. Non resta che attendere la giornata di domani per sapere se e quanto sarà limitante il maltempo durante la messa in onda dell’ultima puntata di un’edizione che non ha ottenuto ascolti strabilianti, ma che è stata comunque piuttosto seguita.