Agorà, "il nome nuovo per la conduzione": ribaltone e sorpresa a Rai 3

I giochi sono quasi fatti in viale Mazzini, dove si sta lavorando per chiudere i palinsesti della prossima stagione, in particolare quelli della terza rete di Stato, che ha perso in un colpo solo Lucia Annunziata, Fabio Fazio e Massimo Gramellini. Novità in vista anche ad Agorà, dove pare quasi sicuro l’arrivo di Roberto Inciocchi, che per anni è stato alla conclusione dei tg serali di Sky e del Tg24 Mattina.

Pare invece tramontata l’ipotesi di un approdo in Rai di Myrta Merlino per colmare il vuoto lasciato da Fazio: salutando i telespettatori de L’aria che tira ha lasciato una porta aperta a La7, ma secondo La Stampa potrebbe finire a Mediaset. La domenica sera di Rai3 dovrebbe quindi andare a Sigfrido Ranucci, che con Report si sposterebbe dallo spot del lunedì. Per quanto riguarda Lucia Annunziata, sembra certa la sostituzione con l’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni.

Resta però da capire che ne sarà della Annunziata, che si è dimessa nonostante avesse un altro anno di contratto. Negli ultimi tempi si è parlato di un suo possibile approdo a La7, ma c’è incertezza per le modalità di addio alla Rai: “Se andasse alla concorrenza - scrive La Stampa - si potrebbe configurare un danno da giudicarsi in sede penale? Oppure potrebbe essere bloccato il suo contratto con La7? Ci penseranno gli avvocati”.