Stefania Orlando, "il rito della sabbia": quel giorno in cui Rita Dalla Chiesa...

Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso non solo la sua carriera, ma anche le tappe salienti della sua vita privata. A partire dal matrimonio con Simone Gianlorenzi, che è finito nel 2022. I due si erano sposati nel 2019, tra l’altro con il “rito della sabbia” di Rita Dalla Chiesa, amica della Orlando.

“La stimo da sempre - ha dichiarato la showgirl - quando ho bisogno di un consiglio chiedo a lei. Ci siamo conosciute nel 1997 a I fatti vostri. Al mio matrimonio con Simone ha eseguito il rito della sabbia. «Era una cerimonia civile, sulla spiaggia. Ci sono due ampolle di sabbia di colori diversi che vengono versate in una terza, mescolandosi. Simboleggiano l’indissolubilità”. Qualcosa non ha funzionato, alla luce del recente divorzio, ma la Orlando ha sottolineato come sia stato comunque emozionante.

Tra l’altro con Gianlorenzi si è sposata dopo 12 anni di fidanzamento: “È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Non si può spiegare, è difficile, bisogna trovarcisi e viverlo, per capire. Però sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. Cerchi di trovare il bello nel brutto. Cominci a vivere non più in condivisione, senza il noi davanti, ma solo l’io. Hai una pagina nuova tutta da scrivere”.