Rai, Amadeus: "Ora cambiano le regole", l'annuncio in diretta al Tg1

19 giugno 2023 a

Tutto, o quasi, pronto per Sanremo. In diretta al Tg1 Amadeus, ancora conduttore e direttore artistico, ha annunciato varie novità. "Ho finito di scrivere il regolamento del prossimo festival di Sanremo, e lo stiamo mandando all’approvazione degli avvocati della Rai. Vi posso anticipare che sarà un regolamento diverso rispetto a quello dello scorso anno", ha detto senza però sbilanciarsi più di tanti.

Rai, "Amadeus ha già mandato tutto agli avvocati": la bomba al Tg1

Amadeus il 19 giugno è stato il primo ospite del nuovo spazio informativo mattutino del telegiornale della prima rete. Il conduttore ha approfittato per spiegare che le regole della manifestazione subiranno delle modifiche: "Ci saranno delle novità nel prossimo festival. È importante perché il regolamento vuol dire la divisione di tutte le serate". Intanto rimane un mistero la presenza o meno di Beppe Vessicchio. "È presto per poterlo dire. Quando il direttore artistico dichiarerà i nomi degli invitati si capirà", ha ammesso il maestro d'orchestra per poi spiegare come sono davvero andate le cose lo scorso anno.

Tg1, rivoluzione-Amadeus: mai visto prima sulla rete ammiraglia Rai

"Non ero a casa! Ero nella città di Sanremo per portare a termine il progetto “Italians do hits better” per Amazon MUSIC e per partecipare a “Muschio Selvaggio”. Cosa che mi ha permesso di accettare l’invito di Gianluca Grignani a co-dirigere con Enrico Melozzi la cover del venerdì. È stato un piacevole gioco di affetti. Anche io non la conto come partecipazione… ma in questo modo non mi è mancato il salutare l’Ariston e l’orchestra".