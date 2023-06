Le Iene, "sfregio" a Belen Rodriguez? Chi può sostituirla

21 giugno 2023 a

Belen Rodriguez potrebbe rimanere fuori dal giro della televisione nella prossima stagione, almeno per quanto riguarda le reti Mediaset. La showgirl non farà parte del cast di Tu si que vales, il che è un po’ una sorpresa, dato che ha sempre partecipato al talent show del sabato sera di Maria De Filippi. Inoltre gira voce che abbia deciso di lasciare la conduzione de Le Iene, dove sarebbero quindi in corso le valutazioni per la sostituzione.

Intervistata da SuperGuidaTv, Paola Di Benedetto ha avanzato la sua candidatura per prendere il posto lasciato vacante dalla Rodriguez: “Mi piacerebbe condurre Le Iene”, ha confessato la showgirl, che in questi anni ha fatto tanta gavetta a Rtl 102.5 e vorrebbe quindi mettersi alla prova in televisione, magari anche presentando programmi incentrati sulla musica: “Sono nelle mie corde”. Esplosa grazie alla vittoria ottenuta al Grande Fratello Vip, la Di Benedetto in questi anni è stata molto chiacchierata dal punto di vista del gossip.

“Ammetto di aver sofferto molto per questo - ha dichiarato - so che il gossip fa parte dell’altro lato della medaglia. Da parte mia cerco di essere discreta perché sono gelosa della mia vita privata”. Da quanto si sa la Di Benedetto è al momento single, essendo concentrata soprattutto sulla carriera, che potrebbe svoltare in caso di chiamata da parte de Le Iene.