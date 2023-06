Mediaset, salta un altra testa: "Non confermato", un fulmine a ciel sereno

19 giugno 2023 a

Dopo l’addio a Le Iene, Teo Mammucari non farà parte del cast di Tu si que vales nella prossima stagione. Si tratta della seconda uscita importante dallo show del sabato sera di Canale 5: dopo averne fatto parte fin dalla prima edizione, anche Belen Rodriguez non sarà più nel programma. Non è ancora noto chi prenderà il suo posto (e nemmeno se verrà realmente sostituita), mentre per Mammucari c’è già il rimpiazzo.

Si tratta di Luciana Littizzetto, amica personale di Maria De Filippi. La comica raddoppia quindi i suoi impegni televisivi dopo aver lasciato la Rai insieme a Fabio Fazio: non solo continuerà a essere una presenza fissa a Che tempo che fa su Nove, ma farà parte anche della giuria di Tu si que vales su Canale 5. Un cast che diventa sempre più femminile, dato che da anni ne fa parte Sabrina Ferilli, altra cara amica della De Filippi. Confermati invece Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

L’arrivo della Littizzetto come presenza fissa all’interno del talent di Canale 5 è certamente una notizia importante: sebbene il rapporto con la De Filippi sia sempre stato noto, finora la comica aveva fatto giusto qualche apparizione a C’è posta per te e ad Amici. Evidentemente l’addio alla Rai ha aperto nuove possibilità alla Littizzetto, che sta quindi per sbarcare a Mediaset.