Belen via da Mediaset? "Pier Silvio Berlusconi...": la bomba di Fabrizio Corona

19 giugno 2023 a

a

a

Belen Rodriguez è rimasta senza programmi. Rumors vedono la showgirl argentina lasciare Tu sì que vales, mentre i vertici di Mediaset avrebbero già deciso di non riconfermarla alla conduzione de Le Iene. Al momento si tratta solo di voci, dato che non ci sono conferme ufficiali, ma neppure smentite. Ecco allora che a dire la sua ci pensa Fabrizio Corona che di Belen è stato per lungo tempo il compagno.

"Mediaset, addio Belen". Un terremoto: cos'è cambiato dopo la morte di Berlusconi

"Belen - spiega l'ex re dei paparazzi - non è stata cacciata da Tu Si Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue". Capitolo differente per quel che riguarda il programma di Davide Parenti. "A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi". Anche in questo caso un retroscena vede Veronica Gentili prendere il posto della Rodriguez.

"A Mediaset nessun contratto blindato". Ilary Blasi disoccupata: indiscrezioni drastiche

Una cosa è certa: per sapere cosa ne sarà del futuro della showgirl bisognerà attendere il 4 luglio, quando Mediaset renderà noti i palinsesti della prossima stagione. Intanto, sempre su Tu sì que vales, pare che Teo Mammucari verrà sostituito da Luciana Littizzetto. Confermati invece Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che sarà nuovamente la "voce popolare" del programma.