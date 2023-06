Lucia Annunziata "tradita" da Lucio Caracciolo: quelle due pesantissime parole

26 giugno 2023 a

a

a

Dopo l'annuncio delle dimissioni dalla Rai, ci sono state altre quattro puntate di Mezz'ora in più, l'ultima delle quali è andata in onda ieri, domenica 25 giugno, su Rai 3. Ma ora è calato definitivamente il sipario sul programma di Lucia Annunziata, la dimissionaria in polemica con le scelte del governo sul nuovo corso di Viale Mazzini.

Al termine della puntata di Mezz'Ora in più, ecco che l'Annunziata si è rivolta al suo pubblico, per salutarlo e per congedarsi. Poche e sentite parole, da parte della conduttrice: "Oggi come sapete per me è l'ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati. Grazie a tutti e a presto", ha concluso.

E insomma, nelle parole di Lucia Annunziata viene anche rinnovato l'appuntamento con il suo pubblico. Certo non sulla Rai, dopo quelle dimissioni piovute con gran fracasso e polemica ma delle quali non ha più voluto parlarne. Le indiscrezioni riferiscono di un possibile impegno su Discovery, la rete che ha arruolato anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ma la circostanza ad oggi ancora non è stata confermata.

Per certo c'è che nell'ultima puntata di Mezz'ora in più, tra gli ospiti figurava Lucio Caracciolo, l'esperto di geopolitica e direttore di Limes, il quale si è rivolto ad Annunziata facendole "tantissimi auguri" per il prossimo impegno lavorativo. Insomma, più di un qualcosa bolle in pentola e con tutta probabilità il dado è tratto. Ma di conferme ufficiali su quel che sarà di Lucia Annunziata ancora non ne abbiamo. Non ci resta che attendere.

Da oggi Lucia Annunziata, che, dopo la lettera, non è più voluta tornare a parlare delle sue dimissioni, potrà dedicarsi a nuovi progetti. Che siano televisivi oppure no, non spetta a noi dirlo, ma che possa essere nell’aria già qualcosa lo lasciano intuire le parole di Caracciolo. Per ora ci si può solamente unire agli auguri fatti dallo stesso professore per il suo avvenire professionale.