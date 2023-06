Simona Branchetti, gaffe su Canale 5: "Alla conduzione c'è..."

27 giugno 2023 a

a

a

È gaffe per Simona Branchetti. La conduttrice di Canale 5 è tornata in onda con il suo Morning News. Peccato però che nella puntata di lunedì 26 giugno la Branchetti abbia commesso un errore. È accaduto mentre annunciava l'appuntamento serale con Temptation Island, programma di Filippo Bisciglia. "Vi ricordo - ha detto sul finire della puntata - l’appuntamento anche questa sera di Temptation Island…La prima puntata di debutto di questa nuova stagione in prima serata su Canale. Alla conduzione c’è Federico Bisciglia".

"Devono morire". Alberto Matano sconvolto blocca tutto: gelo in studio a Rai 1

Un errore visto che il presentatore è "Filippo", non "Federico". Immediata la reazione dei telespettatori che si sono riversati sul web e non hanno potuto fare a meno di ironizzare: "Il famosissimo FEDERICO Bisciglia". Uno scivolone, quello della Branchetti, legato sicuramente all'emozione che in studio non è riuscita a trattenere.

"Sentirlo dal vivo è umiliante": terremoto-Mediaset, chi fa a pezzi Vladimir Luxuria

Lei stessa infatti ha ammesso: "Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione di Morning News. È la terza estate che passeremo insieme. Sono davvero felice perché ci terremo compagnia a vicenda. Ci sono davvero tanti argomenti di cui parlare". Con Morning News la giornalista dovrà riempire il buco lasciato scoperto per la stagione estiva. Una situazione non inedita per la conduttrice che già in passato ha condotto programmi mattutini e pomeridiani.