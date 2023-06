Striscia la Notizia? Non proprio: Vittorio Brumotti "promosso", dove lo piazzano

07 giugno 2023 a

a

a

Da lunedì 12 giugno, su Canale 5, torna Paperissima Sprint. Il varietà estivo di Antonio Ricci prenderà il posto di Striscia la Notizia. Alla conduzione ci sarà Vittorio Brumotti, questa volta affiancato da due nuove co-conduttrici: la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi. Sono state le due new entry a svelare alcuni retroscena proprio su Brumotti. Valentina ha dichiarato: "A me ha legato il vestito alla sedia e poi mi ha fatto alzare". Marcia le ha fatto eco: "Mi ha legato i tacchi tra di loro mentre ero inginocchiata e parlavo con truccatrice e parrucchiera".

Gli orecchini della Gruber? "Perde un sacco di soldi": Striscia, la bomba su Cairo

Con loro in onda l'immancabile Gabibbo, presenza fissa dal 1990. Come sempre andranno in onda sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. Così Brumotti passa da essere inviato del tg satirico alla conduzione di Paperissima Sprint, giunta alla 35esima edizione. La prima andò in onda su Italia 1 nel 1990, come uno speciale del già esistente programma di prima serata Paperissima. Per Brumotti però è la quarta volta.

La Giandotti sbotta con l'inviata: alle sue spalle... imbarazzo in Rai | Guarda

Tra i conduttori che si sono susseguiti, stagione dopo stagione: Mike Bongiorno, Michelle Hunziker, Serena Grandi, Miriana Trevisan, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Edelfa Chiara Masciotta, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti, Valeria Graci, Alessia Reato, Maddalena Corvaglia, Roberta Lanfranchi, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva. Insomma, il Gabibbo è l’unica presenza fissa del programma dalla prima puntata a oggi.