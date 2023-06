Lucia Annunziata chiude col botto: cala il sipario e... clamoroso a Rai 3

Klaus Davi 27 giugno 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele... raccomando", la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in televisione

CHI SALE (Mezz’ora in più)

Chiude col botto il talk di Lucia Annunziata che celebra il 18° anno di messa in onda totalizzando il 9.1% di share e oltre un milione di spettatori medi. Una puntata in gran parte dedicata ai fatti della Russia, il cui piatto forte era la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani, di cui la conduttrice ha lodato la consueta disponibilità nonostante situazioni spesso critiche. Spazio anche alla manifestazione Cgil per la sanità, con il segretario Maurizio Landini in studio. Al termine non è mancato un breve messaggio di commiato della giornalista salernitana: «È stato un onore ma soprattutto un divertimento tenervi impegnati e informati per tanti anni. Grazie a tutti». Sipario.

Lucia Annunziata "tradita" da Lucio Caracciolo: quelle due pesantissime parole

CHI SCENDE (Blanca)

Rai 1 si ferma al 14.7% di share con la replica della serie tv sull’agente di polizia non vedente interpretata da Maria Chiara Giannetta, a sorpresa messa in difficoltà dal TIM Summer Hits su Rai 2 condotto da Nek e Andrea Delogu con la partecipazione di cantanti big come Marco Mengoni, Emma, Elodie, Tananai, Max Pezzali e molti altri. A mantenere alta l’attenzione sulla Russia ci hanno pensato RaiNews24, SkyTg24 e TgCom24, mentre le reti generaliste hanno lasciato spazio alla normale programmazione estiva.