Lucia Annunziata, "dopo 18 anni...": l'ultimo saluto su Rai 3

"Oggi come sapete è l’ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati per tutti questi anni. Grazie a tutti e a presto": Lucia Annunziata lo ha detto al termine della puntata del talk di Rai 3 andata in onda oggi. Una puntata che segna non solo la fine di questa stagione televisiva ma anche la fine del rapporto della giornalista con la Rai. La conduttrice nei giorni scorsi aveva deciso di dire addio alla tv di Stato per mancanza di presupposti sui quali continuare la collaborazione. E oggi è arrivato l'ultimo saluto, non senza un po' di commozione.

La Annunziata ha scelto di lasciare la Rai di Giorgia Meloni dando le sue dimissioni irrevocabili. A tal proposito qualche settimana fa aveva spiegato: "La democrazia è fatta di pesi e di contrappesi, di istituzioni che difendono anche il cittadino dallo Stato, la trasformazione di questo Paese è istituzionalmente permessa e fino a che punto? Perché dovrei essere a favore del ridimensionamento della Corte dei Conti? Io sono scandalizzata dal fatto che la premier nello stesso mese ha proposto il premierato e la riforma della Rai, perché quello che si punta a fare è l'Istituto Luce di un premier eletto in modo diretto".