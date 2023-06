Sallusti zittisce Giannini: "Una devianza. E negarlo è un insulto"

27 giugno 2023 a

L'attacco di Giorgia Meloni contro le droghe è stato il tema principale dell'ultima puntata di Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber su La7. In collegamento c'è Alessandro Sallusti che commenta: "Giannini dice una cosa vera, questa è Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una persona, un leader, che dice le cose che pensa e ha detto delle cose che il 99 per cento degli italiani condividono".

Qui l'intervento di Alessandro Sallusti a Otto e mezzo

"La droga è una devianza, io credo che nessun genitore sia felice di avere un figlio drogato. Gli stessi figli drogati non sono felici di esserlo", prosegue il direttore di Libero. "Anch'io non faccio nessuna differenza tra droghe leggere e droghe pesanti. Qualcuno le farà, la comunità scientifica è molto divisa. Ma comunque chiediamo alle famiglie italiane di esprimersi, gli italiani stanno con Giorgia Meloni. Non solo in Molise. In tutta Italia. Giannini non ci sta ed è libero di non starci. Ma la droga è una devianza, non diciamolo perché è un insulto all'intelligenza".

Ieri 26 giugno era la "Giornata mondiale contro le droghe". "Durante il mio intervento nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera, la contestazione di alcuni parlamentari di sinistra a favore della legalizzazione. Anche nel rispetto di milioni di italiani che hanno scelto le nostre politiche con il loro voto, andremo avanti con convinzione e determinazione", tuona la Meloni su Istragram dove ha pubblicato un video della contestazione di Più Europa mentre parlava al convegno sulla droga. Al blitz di Riccardo Magi, segretario nazionale di Più Europa, che ha esposto un cartello con la scritta ’Cannabis, se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia', Meloni ha replicato: "Non mi lascerò intimidire. Forse lei, onorevole Magi, dovrebbe guardare a questi ragazzi in sala e avere rispetto di quello che la vostra propaganda ha fatto sulla pelle di queste persone e di queste famiglie. Grazie alle politiche di questi anni ci siamo ridotti così". E ancora: "Io so esattamente cosa sto facendo, il punto è se voi vi rendete conto di cosa state facendo".