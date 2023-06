Guido Crosetto zittisce Lilli Gruber: "Il dovere della verità"

28 giugno 2023 a

a

a

Nel giorno degli interventi a Camera e Senato di Giorgia Meloni, che ha replicato alle opposizioni in vista del Consiglio europeo che inizia domani, giovedì 29 giugno, a Otto e Mezzo di Lilli Gruber si parla di quanto accaduto in aula, delle posizioni del premier su Pnrr e Mes. Ospite nello studio di La7, ecco Guido Crosetto, ministro della Difesa ed esponente di spicco di Fratelli d'Italia.

Dopo le repliche alla Camera, le opposizioni in giornata hanno rimproverato a Meloni i toni troppo aggressivi. Lei, successivamente, ha risposto affermando che "non mi vedrete mai pavida". E la Gruber, va da sé, sembra condividere le accuse di chi sostiene che il presidente del Consiglio abbia alzato troppo i toni.

Dunque, ecco piovere una precisa domanda sulla faccenda a Crosetto. Ma il Gigante ha la risposta pronta: "Meloni non è aggressiva. Ma ha il dovere della verità e deve rispondere della verità", taglia corto Crosetto bagnando irrimediabilmente le polveri della Gruber.

"Lo capisce un bambino, basta polemiche": Bersani gela la Gruber. E in studio cala il silenzio

Si parla poi anche di riforma della giustizia e della stretta sulle intercettazioni. "Ci sono persone che usano poteri dati per fare indagini per dare notizie a giornalisti per attaccare parti dello Stato. Ho visto delle cose che non avevano senso, che non potevano uscire, per esempio per Matteo Renzi, che non dovevano uscire che invece sono uscite", ha concluso Crosetto rivendicando la bontà delle scelte del governo e di Carlo Nordio.