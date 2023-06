Paolo Del Debbio, "non me ne frega un caz***o". Caos in regia

30 giugno 2023 a

Un Paolo Del Debbio un po’ nervoso, quello che si è visto nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio. Il conduttore ha dato appuntamento ai telespettatori di Rete4 a settembre e ha regalato un siparietto con un tecnico: a un certo punto si è infuriato con lui, creando un momento di imbarazzo che è poi stato rapidamente superato. “Sarebbe un errore molto grave chiudere la luce, non me ne frega niente del tempo, Carlo”, ha dichiarato Del Debbio.

“Non lo guardare - ha aggiunto - sai che ti voglio bene. Fate vedere Carlo, un professionista di eccellenza contro il quale io ogni tanto mi scaglio. Faccio quello che ca*** mi pare”. Tra l’altro Del Debbio non ha rinunciato alla polemica all’inizio dell’ultima puntata, prendendosela con i detrattori della trasmissione: “Riteniamo che abbiamo adempiuto ad un dovere, personalmente lo concepisco così. Abbiamo dato l’opportunità alla gente comune di esprimere i propri bisogni, i propri desideri, le proprie idee. Riteniamo che sia un dovere civile, un dovere politico, un dovere umano”.

“C’è chi ci irride - ha aggiunto - chi ci banalizza, chi vuole far intendere che siamo dei poveretti. Questa gente vive la vita reale e nella vita reale si costituisce la verità della vita. Non si costituisce nelle stanze chiuse di un burocrate. E’ lì che si esprime, fiorisce e si appassisce la vita reale. Non c’è dubbio che sia lì la vita reale, noi ci andiamo per quello. Cari criticoni, le ragioni sono umanistiche. Andate a studiare, vi aspetto a settembre per l’esame di riparazione”.