Nunzia De Girolamo, punzecchiatura in diretta: "Ti faccio vedere i sorci verdi"

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini si sono punzecchiati a vicenda nell'ultima parte di Estate in Diretta su Rai 1. Tutto è nato da una clip in cui Gina Lollobrigida, che oggi avrebbe compiuto 96 anni, sosteneva che se qualcuno avesse fatto del male ad Andrea Paciolla lei "gli avrebbe fatto vedere i sorci verdi". Al rientro in studio, allora, Semprini ha provocato simpaticamente la collega proprio riferendosi a quell’espressione. E lei ha risposto per le rime: “Diciamo che io la uso spesso e ti potrei far vedere i sorci verdi per tutta l’estate".

“Eh lo so, lo so… e sono passate solo due puntate ma torniamo sulla Lollo", ha detto infine Semprini. Che poi però è tornato sul discorso alla fine del programma, quando ha "chiesto aiuto", ovviamente sempre in maniera ironica, ai suoi ospiti: “Mi farà vedere i sorci verdi quindi ho bisogno di aiuto”. Pur essendo andate in onda solo due puntate della versione estiva del talk di Rai 1, insomma, sembra proprio che tra i due conduttori ci sia una bellissima alchimia.

Tra l'altro, la prima puntata di Estate in diretta ha fatto registrare degli ottimi ascolti ieri. Il talk di Rai 1, anche nella versione estiva, ricalca la formula de La vita in diretta di Alberto Matano con una prima parte interamente dedicata alla cronaca nera e una seconda incentrata invece sul gossip e l’attualità con ospiti in studio.