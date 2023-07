Elisa Isoardi, sabato 16 settembre: la data della rivincita, perché ora gode lei

08 luglio 2023 a

Grande ritorno di Elisa Isoardi su Rai 1: la conduttrice, insieme a Monica Caradonna, sarà al timone di Linea Verde Life da sabato 16 settembre alle 12:20. Il programma andrà avanti tutti i sabati per 38 puntate. La Isoardi torna sull’ammiraglia dopo una parentesi su Rai 2 con Vorrei Dirti Che, mentre la Caradonna è in costante ascesa dopo il buon debutto della scorsa estate a Camper e dopo la conduzione di Linea Verde Discovery, Pizza Doc e la realizzazione di alcuni servizi per Top.

Ad accomunare le due conduttrici è sicuramente la passione per i temi della natura e del cibo, che infatti in più di un’occasione sono stati al centro del loro lavoro. A fare uno spoiler sulla Isoardi qualche giorno fa era stato Bruno Vespa a Porta a Porta. Presentando la conduttrice, invitata per parlare di diete e alimentazione, il giornalista aveva detto: "Salutiamo Elisa Isoardi, alla quale auguriamo di condurre la prossima stagione di Linea Verde Life".

Altra conferma era arrivata quando l’amministratore delegato Rai aveva illustrato i palinsesti in Cda, indicando la Isoardi come nuovo volto del programma spin-off di Linea verde che racconta il territorio italiano, l’agricoltura, la biodiversità, la sostenibilità, l’innovazione e le eccellenze agroalimentari.