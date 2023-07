Rai, "rischia di stancare": altro ribaltone in vista, che testa può saltare

08 luglio 2023 a

Boomerissima 2 si farà. La conferma arriva dai palinsesti che, rassicurano così Alessia Marcuzzi. L'ex conduttrice Mediaset tornerà in onda con la seconda edizione del suo show basato su sfide tra la generazione dei Boomer e quella dei Millennial nella prima serata. Lo show andrà in onda su Rai 2 a partire da martedì 31 ottobre e accompagnerà i telespettatori fino al 28 novembre.

"Questa esperienza è un altro punto di partenza ed è un nuovo gradino - aveva detto nel giorno del suo debutto -. È la prima volta che scrivo un programma e che me lo cucio addosso". Eppure potrebbe esserci un problema. A svelarlo ci pensa il settimanale NuovoTv. "Il suo Boomerissima, forse, dovrebbe essere un po' ritoccato per convincere i telespettatori più incerti. Perché la seconda edizione non è mai facile come quella del debutto, il rischio di stancare i telespettatori è dietro l’angolo".

Al di là dei rischi, per la Marcuzzi si prospetterebbero ottimi progetti. Indiscrezioni parlano di una sua conduzione al Festival di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus. "Ora - si legge - Alessia sogna in grande, per lei sarebbe il massimo fare da spalla ad Amadeus al Festival di Sanremo… Anche i suoi estimatori pensano che la reunion con collega, un po’ nostalgica, sarebbe perfetta per chiudere in bellezza l’ultima edizione di Amadeus".