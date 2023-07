In Onda, "come Lilli Gruber": un caso a La7, chi attenta alla "zarina rossa"

Klaus Davi 09 luglio 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele... raccomando", la rubrica dedicata a chi sale e chi scende in televisione a cura di Klaus Davi

CHI SALE (“In Onda”)

Parte bene la versione estiva di In Onda su La7. Nell’access prime time di venerdì il duo formato da Marianna Aprile e Luca Telese ha raggiunto il 7.3% di share, mantenendo medie pressocché “gruberiane” per tutta questa settimana. Cosa determina questo successo? Il fattore identitario antigoverno paga. E non è affatto in contraddizione con le conferme elettorali che la Meloni sta mettendo in fila nelle varie votazioni locali che si sono celebrate dal suo insediamento lo scorso ottobre. Lo scollamento fra mondo dell’informazione e Paese reale è un fenomeno ampiamente analizzato. Non di meno, La7 rafforza il proprio profilo antigovernativo mentre Rai 3 guarda a nuovi cluster da conquistare meno “politicizzati”. Ovvio, quindi, che a guadagnarci sia la rete diretta da Andrea Salerno.

CHI SCENDE (“Blob”)

Col 4.6% di share venerdì va leggermente sotto media lo storico format satirico del preserale di Rai 3, che comunque anche in quest’anno televisivo giunto a conclusione si è difeso bene portando a casa discrete medie di gradimento. I frammenti delle risse parlamentari viste e riviste su tutti i siti e il discorso minaccioso di Conte e Speranza sulla commissione anti-Covid forse non hanno ottenuto l’effetto sperato.