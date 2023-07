Gerry Scotti, un caso a Mediaset: da chi è stato massacrato

09 luglio 2023 a

Un verdetto netto, anzi nettissimo, quello del sabato sera televisivo. Si parla di share e, dunque, si parla del duello tra le due reti ammiraglie, quelle di Mediaset e Rai.

Su Rai 1 andava in onda Gigi, uno come te: 30 anni insieme, ossia la replica del concerto di Gigi D'Alessio, che è riuscita ad ottenere ben il 18,5% in termini di share, pari a 2.072.000 telespettotori.

Su Canale 5, al contrario, ecco le repliche de Lo show dei record, condotto da Gerry Scotti, che proprio come la settimana precedente fa il 12% tondo tondo, pari a 1.221.000 telespettatori.

Insomma, una nettissima vittoria per Viale Mazzini, con Mediaset e Gerry Scotti insolitamente staccati di parecchi punti percentuali in questa "guerra delle repliche" non necessariamente molto appassionante. Per onor di cronaca, a chiudere il podio dello share della serata, su Rai 2 Prigioniera della follia, che ha fatto il 7,1% di share per 890.000 telespettatori.