Massimo Giletti, Urbano Cairo impensabile: "I miei rapporti con lui oggi"

Dopo Mediaset e la Rai, tocca a La7. La rete di Urbano Cairo ufficializza i palinsesti della prossima stagione televisiva. A differenza dei competitor, per La7 le sorprese sono minori. Tra le new entry Ezio Mauro, Massimo Gramellini e Alessandro Barbero. Il secondo, dopo aver lasciato Viale Mazzini, sarà protagonista di un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l’attualità con interviste ai personaggi del momento. Saranno previste incursioni nel palinsesto anche del professor Barbero, a cui saranno affidati speciali in prima e seconda serata. A completare l’offerta dell’approfondimento Mauro, che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di Atlantide.

In ogni caso, vuole precisare Cairo durante la conferenza all’hotel Four Seasons di Milano, "non c’è nessuna 'opa' sul pubblico di Rai3, hanno fatto delle scelte diverse. Non abbiamo avuto contatti con la Annunziata". E lo stesso si può dire di Massimo Giletti. Mesi fa, di punto in bianco, Non è l'Arena è stata sospesa. Una scelta, l'ha giustificata Cairo, arrivata dopo i bassi ascolti e gli alti costi. Eppure i misteri rimangono. A maggior ragione dopo che il giornalista ha replicato così: "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada".

Ad oggi però Cairo tiene a precisare che non c'è alcuno screzio: "Con Giletti i miei rapporti sono inalterati, il contratto era in scadenza e abbiamo preferito chiuderlo in anticipo. C’è un rapporto umano molto bello che spero rimanga, come lui stesso ha ribadito". A occupare la striscia di Non è l'Arena ci sarà In Onda, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.