Pier Silvio Berlusconi, l'appello della star a luci rosse: "Perché ti servo"

Come è noto ormai da tempo, Mediaset cambia rotta. La decisione è dell'ad, Pier Silvio Berlusconi, che ha ordinato un drastico calo del "trash" sulle sue reti. E le conseguenze le vedono tutti, tra addii, cambi in palinsesto, nuovi ingressi e reality revisionati a fondo.

Ma non è finita. Pier Silvio, in occasione della presentazione dei palinsesti, ha detto chiaro e tondo di non voler vedere tra gli ospiti dei programmi del Biscione né influencer né volti di OnlyFans, la nota piattaforma di contenuti per soli adulti.

E proprio per quest'ultima presa di posizione, ecco arrivare la risposta di Maria Sofia Federico. Di chi si tratta? Presto detto: una ragazza che sta facendo molto parlare di sé proprio per le sue "prodezze" su OnlyFans. Ma non solo: ha fatto molto parlare la sua decisione di prendere parte all'Accademia di Rocco Siffredi. Insomma... spintissima.

Bene, il punto è che Maria Sofia ha detto di essere molto contrariata per il "veto" di Pier Silvio Berlusconi. E in un'intervista ha provato a farlo tornare sui suoi passi. "Io a lui dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv? E ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?", ha affermato con spavalderia la Federico.

Secondo lei, insomma, Pier Silvio dovrebbe concedere una chance in televisione a lei e a quelle che tentano la stessa carriera. Difficile, molto difficile che mister Mediaset le dia retta...