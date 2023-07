Mario Giordano, stoccata al governo Meloni: "Benissimo... ma gli italiani?"

20 luglio 2023 a

Giorni di indiscutibili successi per il governo di Giorgia Meloni: si pensi agli ultimi due fatti, la liberazione di Patrik Zaki e l'accordo con la Commissione Ue delle ultime ore con cui è stata sbloccata la terza rata del Pnrr. E di questi successi se ne discute a Controcorrente, il talk di Rete 4.

Ospite in collegamento ecco Mario Giordano, il conduttore di Fuori dal Coro, il quale però ha qualche obiezione da muovere al governo. "Detto questo, lasciami aggiungere: benissimo che torna a casa Zaki, benissimo i soldi del Pnrr. Ma non passa ai cittadini italiani questa grande tranquillità, che la vorrebbero vedere a casa loro", rimarca Giordano.

E ancora: "Il Pnrr... i soldi arrivano, ma come verranno spesi? Molti di quei progetti ereditati dal governo precedente sono molti discutibili, bisogna vedere cosa ne verrà fuori, il piano andrebbe rivisto". Dunque sull'immigrazione: "Le relazioni molto buone con Tunisia ed Egitto riusciranno a fermare il flusso dei profughi che aumenta in modo esponenziale? Vediamo tutti i problemi che stanno causando ai comuni in queste ore gli immigrati. Grande credibilità, bene. Ma serve che tutto questo venga messo a terra anche in Italia", conclude un Mario Giordano piuttosto critico.