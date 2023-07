Cesara Buonamici, "alzare il livello": ufficiale, dove la spedisce Pier Silvio Berlusconi

22 luglio 2023 a

È passato pochissimo tempo dalle indiscrezioni alla conferma, che Dagospia dà per ufficiale. Si parla di Cesara Buonamici, mezzobusto di punta del Tg5, e della scelta di Mediaset (probabilmente, di Pier Silvio Berlusconi).

Quale scelta è presto detto: sarà proprio lei, la Buonamici, opinionista nella prossima edizione del Gf condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ma c'è di più: secondo quanto assicura il sito diretto da Roberto D'Agostino, sarà opinionista unica. Le indiscrezioni in tal senso, come accennato in premessa, erano state rilanciate sempre da Dago poche ore fa, nella rubrica "A lume di candela" firmata da Giuseppe Candela.

Tg5? Non proprio: Cesara Buonamici, rumors sulla (pazzesca) scelta di Pier Silvio

Secondo quanto si apprende, la scelta della Buonamici per il reality sarebbe dovuta alla volontà dell'ad Pier Silvio di ridurre al minimo la quota-trash sulle sue reti, volontà ormai nota da tempo. Il ragionamento è semplice: portando una persona dello spessore e della cultura della Buonamici, il livello della trasmissione non può che alzarsi. Per certo, per Cesara una nuova, inedita e curiosa avventura.