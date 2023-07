Selvaggia Lucarelli, veleno contro Buonamici e Mediaset: "Tutto sbagliato. L'unica cosa a cui serve"

23 luglio 2023 a

Poteva Selvaggia Lucarelli esimersi dallo spargere un po' di odio, rancore e, in definitiva, fango? Domanda retorica: la risposta è no. L'ultima vicenda che la blogger si è sentita in dovere di commentare, a modo suo, è la nomina di Cesara Buonamici, storica mezzobusto del Tg5, come opinionista unica del prossimo GfVip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Una scelta, quella della Buonamici, presa in ossequio alle indicazioni di Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione, il quale da tempo chiede una netta riduzione della quota-trash nei programmi delle sue reti. E insomma, mettere una persona come la Buonamici in una trasmissione come il GfVip, storicamente trash, può per certo aiutare a raggiungere gli obiettivi fissati dal boss.

Ma come avrete intuito, Selvaggia ha da eccepire. Ed eccepisce su Twitter, con un cinguettio velenoso: "La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata - premette -. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma", conclude Selvaggia Lucarelli con la sua consueta sentenza non richiesta.