Mediaset, "Pier Silvio pronto a chiudere tutto": che testa può saltare

24 luglio 2023 a

a

a

"Pronto a chiudere tutto". Nuove indiscrezioni su Mediaset e in particolare su Canale 5 e il Grande Fratello Vip. Dopo la pioggia di indiscrezioni delle ultime ore, arriva l'ultima, fragorosa, fuga di notizie direttamente dai piani altissimi di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi starebbe valutando il ribaltone definitivo.

Cannonata a Mediaset? Barbara D'Urso: due sole (e pesantissime) parole | Guarda





Ricapitoliamo: sul fronte opinionisti è arrivato prima il colpo di scena Cesara Buonamici, con l'amatissimo volto del Tg5 designata come commentatrice ufficiale a fianco del conduttore Alfonso Signorini per "alzare il livello" del programma, per sua stessa natura sempre "a rischio trash", la parola più odiata da Pier Silvio per quanto riguarda i palinsesti. Quindi il passo indietro di Giulia Salemi, decisa a seguire "nuovi progetti". Un'uscita accolta con sarcasmo da Salvo Veneziano, il "pizzaiolo" storico concorrente del primo Grande Fratello, secondo cui chi oggi a Mediaset parla di "nuovi progetti" nasconde solo la più cruda delle verità, cioè il fatto di essere stato fatto fuori dai vertici dell'azienda.

"Progetto un caz***o, fatti fuori da Pier Silvio". Mediaset, la clamorosa gola profonda

Ora le nuove bombe sganciate su Twitter dall'informatissimo profilo GFVIP NEWS: innanzitutto un nuovo logo, quindi una nuova formula, un ritorno al passato fin dal nome, che tornerà il semplice Grande Fratello, con cast misto (12 famosi e 8 persone comuni), 20 concorrenti subito al via a partire dall'11 settembre, senza ingressi scaglionati a "complicare" il gioco.

Mediaset sotto attacco hacker? Clamoroso: mentre su Rai 1 va in onda Raul Gardini... | Guarda

Per Silvio vuole un programma più asciutto, snello, e anche più sobrio per questioni di linea editoriale del gruppo. Per questo, si legge, Signorini sarebbe "sotto osservazione". Il restyling della prossima edizione sarebbe una sorta di ultima chiamata: se gli ascolti, come messo in conto, caleranno sensibilmente, non si tornerà comunque a un programma un po' "sbracato", masi preferirà chiudere definitivamente il format, puntando su altro.