Cristina Scuccia, "trappole all'Isola dei Famosi": un gioco sporco?

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, vinta dal deejay Marco Mazzoli, non sarà stata tra le più fortunate, ma ha avuto sicuramente un personaggio che ha fatto molto discutere. Stiamo parlando di Cristina Scuccia, ex-suor Cristina che ha abbandonato la via clericale, ha indossato i panni della cantante pop, è andata a vivere in Spagna e si è cimentata nel reality-adventure di Mediaset.

Diventata ormai personaggio, la Scuccia ha risposto ai fan alle tante domande che le hanno rivolto su Instagram. Questo il racconto della ragazza della sua esperienza in Honduras: “Un'esperienza dura a livello mentale e fisico. Provi la vera fame e poi sei distante da tutti i tuoi riferimenti. Poi una cosa difficilissima da sostenere è il tempo. Avevamo un sacco di tempo a disposizione - ha sottolineato Cristina Scuccia nelle sue Instagram Stories -, ma non avevamo nessun elemento per impiegarlo se non raccogliendo la legna, guardando il fuoco. Due mesi così è stata tosta”.

La Scuccia ha tracciato anche un bilancio della sua avventura da naufraga, dalla quale ha imparato molto: “Mi sono rimaste molte cose, la prima è aver capito che ho una grande capacità di resistere in condizioni che non sono la mia comfort-zone. Poi ho capito che non ho moltissima pazienza. Dovrò lavorarci sopra – prosegue l’ex-suora - poi il programma prevedeva delle trappole, così come le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni nelle quali non dovevi cadere. Io però devo ancora lavorare su questo aspetto. Mi è rimasto anche il ricordo della fame e l'essere grata per tutto quello che ho. Noi diamo per scontate molte cose, dal cibo agli affetti. Invece dobbiamo essere sempre felici e grati”.