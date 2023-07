Fazio-Littizzetto, "hanno perso un'occasione”: chi li bacchetta

30 luglio 2023 a

a

a

"Poteva essere l’occasione per dare una rinfrescata al programma, identico a se stesso da decenni. Evidentemente ha prevalso il tentativo di rassicurare il pubblico con la formula dell’eterno ritorno”: Alessandro Cecchi Paone lo ha scritto a proposito di Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio che nella prossima stagione televisiva non andrà in onda su Rai 3 ma su Canale Nove.

Tutto parte da una lettera scritta dalla signora Nicoletta da Livorno e indirizzata alla rubrica curata da Cecchi Paone sul settimanale Nuovo. La lettrice si è detta contenta dell’opportunità offerta a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ma ha anche sottolineato che con il cambio di canale si sarebbe potuto pensare pure a un cambio di format. Che invece, pare, sarà identico a prima. “Ha ragione, è un’occasione persa per Fabio Fazio e Luciana Littizzetto”, ha risposto allora il giornalista.

"Procedura avviata". Fazio, la Rai lo asfalta: altra figuraccia del "maestrino" tv

Alla fine Cecchi Paone ha provato a spiegare alla lettrice come mai, secondo lui, si è optato per non cambiare il format dello storico programma: “E’ finita l’epoca delle direzioni di rete creative, che lasciavano il segno. Ormai il mercato dei format e dell’audience ha trasformato i canali in emittenti senza identità forti”.