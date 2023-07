Rai, Fabio Fazio travolto: "Procedura avviata per chiudere tutti i profili"

27 luglio 2023 a

Fabio Fazio annuncia in un video postato su Instagram che i profili social di Che Tempo che Fa sono stati oscurati: "Come avete visto i profili social di ’Che Tempo Che Fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati addirittura. Siamo in attesa che ci vengano restituiti. Quello che è accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio peraltro a chi lo ha fatto", ha spiegato il conduttore passato di recente sul canale Nove.

Non senza polemica: "Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso ne apriremmo naturalmente di nuovi e ve ne daremo notizia quanto prima. Fa piacere peraltro sapere che improvvisamente tengano a Che Tempo Che Fa, insomma un pò tardivamente ma per certi versi ha un che di positivo", ha concluso Fazio. Di recente, dopo la sua dipartita, la Rai aveva spiegato che l’azienda avrebbe proceduto a chiudere tutti i profili social di CTCF in quanto di sua proprietà.

E così, in serata è arrivata la risposta diretta della Rai che zittisce Fazio: "In merito alla polemica sui profili social di ’Che Tempo Che Fà, Rai - come già anticipato la scorsa settimana - sta provvedendo a chiudere tutti i profili social di Ctcf in quanto di sua esclusiva proprietà. Questa procedura, non essendo immediata e in corso di completamento, riguarda evidentemente profili e pagine che si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giugno 2023 su Rai 3".