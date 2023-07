Mediaset, il diktat di Pier Silvio: "Restate in onda", palinsesti stravolti?

31 luglio 2023 a

Ottimi ascolti per Morning News, il programma condotto da Simona Branchetti e in onda su Canale 5 al posto di Mattino 5. Tanto che sembrerebbero aver superato le aspettative dei dirigenti Mediaset. Questi ultimi, secondo Giuseppe Candela, avrebbero deciso di allungarlo e trasmetterlo per qualche settimana in più del previsto. Giunto alla sua terza edizione, quest’anno il programma si è avvicinato a dei toni un po’ più populistici, che sembrano aver ottenuto l’effetto sperato, conquistando il consenso del pubblico.

Motivo per cui, si legge su Dagospia, la fine è prevista per il 25 settembre. Così facendo, sarebbe per la Branchetti una vera e propria sfida. La conduttrice sarebbe diretta competitor di Unomattina (dalla prossima stagione affidato a Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla). Per il momento, tuttavia, si tratta ancora di indiscrezioni; Mediaset non ha ancora preso una decisione definitiva sulla questione, così come non è ancora ufficiale la partenza anticipata di Myrta Merlino e del nuovo Pomeriggio 5.

Sempre secondo Dagospia, la sostituta di Barbara D’Urso dovrebbe debuttare su canale 5 già dal 4 settembre, una settimana in anticipo rispetto a quanto programmato. Insomma, il Biscione prosegue nella rivoluzione annunciata da Pier Silvio Berlusconi in occasione dei nuovi palinsesti.