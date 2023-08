Mediaset, Bianca Berlinguer brucia le tappe: già in video. E Mauro Corona...

Roberto Tortora 04 agosto 2023 a

Dopo settimane di chiacchiere in continua rincorsa e ufficialità date dai vertici Mediaset, ora c’è concretamente anche la prova in video. Bianca Berlinguer ha fatto il suo esordio alla tv del Biscione con il primo spot promozionale che annuncia il suo arrivo a settembre. Questo il claim del suo intervento: “Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare, ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Rete 4“.

Dopo aver lasciato CartaBianca e Rai3, queste dunque sono le prime parole con cui la conduttrice inaugura la sua nuova avventura televisiva. Tutti, ovviamente, si chiedono se, con il cambio di rete e di azienda, ci sarà ancora spazio come opinionista per Mauro Corona, personaggio fuori dagli schemi, che potrebbe non essere gradito a Pier Silvio, al momento nel pieno della sua rivoluzione etica a Mediaset (anche se per certo, Corona tutto è tranne che trash, e la "crociata" dell'ad del Biscione, appunto, è contro il "trash"). È la stessa Bianca Berlinguer a solleticare la curiosità di molti: “Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21.25, su Rete 4”.

C’è la conduttrice, c’è lo studio, ci saranno gli ospiti. E, tra questi, molto probabilmente una guest star come Michele Santoro, anche lui in procinto di rientrare a Mediaset, magari in futuro con un programma tutto suo. A mancare, stranamente, è forse la cosa più importante: il titolo della trasmissione. Come un bambino che deve ancora nascere, non ha il suo nome. Per ora, molto candidamente, si punta alla semplicità: “Bianca Berlinguer su Rete 4”. La scelta, si suppone, arriverà entro il termine di agosto.