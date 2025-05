Fuori dal Coro, il "trattamento" riservato all'inviata in moschea

Per farla entrare in moschea e farsi intervistare, l’imam di Crema obbliga Serena Pizzi, inviata di Fuori dal Coro su Rete 4, a indossare il velo integrale. E al microfono della giornalista di Mario Giordano spiega, candidamente, quale sia la considerazione che certo mondo musulmano (non necessariamente quello radicale) ha della donna: «Devi chiedere il permesso a tuo marito per uscire? Per forza perché sei sotto di lui, questo qua è l’islam. Quindi la strada della buona musulmana qual è? Ubbidire al marito, come ha detto Allah. Questa è la strada giusta per te se vuoi ottenere il paradiso». Figurarsi, dunque, per parlare con un imam.

«Ma è giusto che mio marito abbia un’altra moglie?", domanda la giornalista di Mediaset. «La legge italiana non lo permette, nella sharia dell’islam si può. Nella Sharia dell’islam, che è la legge musulmana, c’è il permesso di farlo se l’uomo ha la possibilità fisica di soddisfare due, tre, quattro cinque mogli. Se vuole sposarsi si sposa, a te cosa te ne frega?». Qualcuno parlerebbe di sessismo, di machismo, di patriarcato. Ma quando si toccano certi tasti, e in certi ambienti, conviene fermarsi a un più generico «è una questione di cultura, di tradizioni». Tradotto: impossibile cambiarla, sarebbe una sopraffazione. Peccato che a parti invertite il discorso non valga.