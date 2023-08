Gemma Galgani fatta a pezzi: "La verità? Perché è a Uomini e Donne"

04 agosto 2023 a

Gemma Galgani farà ancora parte del cast di Uomini e Donne nella prossima edizione. Per il programma di Maria De Filippi la dama torinese è ormai da tempo un elemento imprescindibile, che porta ascolti anche grazie ai siparietti più o meno sopra le righe con Tina Cipollari. Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni la prossima potrebbe però essere l’ultima edizione in cui comparirà la Galgani.

Giorgio Manetti, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne, non crede che le cose andranno davvero in questo modo: “Non penso che questo sarà il suo ultimo anno - ha dichiarato a Tag24 - per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. È una colonna stabile. Non troverà l’amore, la sua presenza nel programma dipende da altri fattori”. Insomma, ha lasciato intendere che la dama torinese è a Uomini e Donne soprattutto per fare spettacolo: d’altronde è un pensiero ormai molto diffuso.

L’ex cavaliere ha anche parlato della sua storia passata con la Galgani: “Non sapevo all’inizio che lei fosse un personaggio così forte all’interno del programma. Abbiamo vissuto il nostro rapporto in modo sereno e spensierato”. Almeno finché la situazione non è precipitata: “Sono stato attaccato senza motivo e ho deciso di abbandonare. Mi sono sentito preso in giro”.