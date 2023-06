Domenica In, Mara Venier in lacrime sparisce: cosa sono costretti a mandare in onda

Roberto Tortora 12 giugno 2023 a

Non c’è rivalità che tenga quando c’è di mezzo un lutto. Parliamo di quella, reale o presunta che sia, tra Francesca Fialdini e Mara Venier, che si contendono il pomeriggio domenicale Rai. Qualche giorno fa, infatti, la Zia Mara è stata colpita duramente dalla morte del genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini nonché “Responsabile della Direzione Diritti Sportivi” della tv di Stato.

Un dirigente molto amato, al punto da essere chiamato “Il Principe” per i suoi modi sempre gentili. E allora la Fialdini, dopo aver preso la linea da Domenica In per lanciare l’ultima puntata del suo talk Da noi a ruota libera, ha voluto mostrare vicinanza alla collega e alla figlia con poche, ma sentite parole: “Un abbraccio fortissimo ad Elisabetta e Mara Venier”.

La conduttrice di Domenica In, allora, si è sciolta in un pianto spinto e non è riuscita a proseguire la puntata per diversi minuti, in cui sono stati mandati in onda alcuni filmati. Alla ripresa, Mara Venier ha voluto replicare al bel gesto della collega: “Voglio ringraziare Francesca Fialdini, grazie Francesca di cuore a nome mio e a nome di mia figlia”.

Un clima decisamente più mesto rispetto alla grande festa che ci si aspettava per celebrare i trent’anni del salotto domenicale di Rai 1, con la presenza di vari ospiti, da Al Bano a Orietta Berti, e gli auguri per da parte dei molti volti noti Rai come Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti, Amadeus, Fiorello e tanti altri: “È stata un’ultima puntata per me non facile – spiega la Venier - ma è difficile che mollo io e volevo stare qua anche oggi con voi perché è giusto che si così”.