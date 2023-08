Belen Rodriguez, "la frisella"? Tiberio Timperi non riesce a smettere di ridere

10 agosto 2023 a

a

a

La “frisella” di Belen Rodriguez è tornata di attualità e ha scatenato un momento di ilarità mista a imbarazzo nel corso della puntata di Uno Mattina Estate. Tiberio Timperi non è riuscito a trattenere le risate quando il collega Domenico Marocchi ha nominato la polemica della scorsa estate, legata alla frisella di Belen Rodriguez. Il conduttore ci ha colto un doppio senso che lo ha fatto ridere fino alle lacrime.

In realtà la “frisella” nominata da Marocchi era assolutamente “innocua”. La scorsa estate Belen aveva pubblicato la foto di un piatto con due fette di pane condite con tonno e pomodoro. “Friselle a mare”, era la descrizione scelta dalla Rodriguez, che però aveva fatto arrabbiare molti fan, secondo i quali quello postato dalla showgirl non poteva essere definito il tipico piatto pugliese. “Ma che ne sai tu delle frittelle”, “cos’è questa roba?”, erano stati i commenti più diffusi.

Non appena Marocchi ha tirato fuori questo argomento risalente all’anno passato, Timperi è scoppiato a ridere e non è più riuscito a fermarsi. “Però così… se mi inquadrate Timperi davanti”, lo ha preso in giro Marocchi, che ha notato come il conduttore fosse praticamente ridotto alle lacrime a causa delle risate.