Tiberio Timperi con Anna Falchi? "Ma lui...", le voci che agitano la Rai

Nuovo programma per Tiberio Timperi. Il conduttore, volto storico della Rai, vedrà alcune novità e promozioni. Riporta infatti Alberto Dandolo su Oggi, in un articolo ripreso da Dagospia, che Timperi "impegnato quest'estate alla guida di Unomattina, da settembre condurrà al posto di Salvo Sottile I Fatti Vostri". Al suo fianco, si legge ancora, "ci sarà Anna Falchi" ma "gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato inutilmente l'arrivo dell'amica e collega Ingrid Muccitelli, quest'ultima è però riconfermata alla guida di Unomattina in Famiglia".

In una recente intervista a La Repubblica, Timperi ha confessato: "So cos'è la fame, la voglia di arrivare. Abitavo in un palazzo di piazza Vittorio che odorava di sugo, sono cresciuto con i valori di una volta", ha spiegato il conduttore. E ancora, ha aggiunto: "Se penso da dove sono partito... la casa senza termosifoni, ho patito tanto di quel freddo da bambino". Parlando della sua infanzia, Timperi rimarca: "Era una vita senza sovrastrutture, un gradino sopra la povertà".

Poi, le riflessioni sull'addio alla madre: "È morta giovane, era chiusa, non esternava, sognavo le carezze che mia zia faceva a mio cugino", ha concluso Tiberio Timperi, il quale ha anche sottolineato come "il cinismo mi ha aiutato a sopravvivere",