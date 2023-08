Giuseppe Conte fa il piacione con Marianna Aprile: "Mi aggiungo alla sua malizia"

12 agosto 2023 a

Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In onda, su La7, nella puntata dell'11 agosto, l'ex premier Giuseppe Conte, parlando del vertice a Palazzo Chigi sul salario minimo, fa il "piacione" con la conduttrice. "Faccio una sintesi maliziosa", dice la Aprile. E il leader del Movimento 5 stelle: "Interpretazione maliziosa ma mi aggiungo alla malizia". Poi, tornando serio: "La sensazione chiare è netta è che la palla sia stata buttata in tribuna, prendiamo tempo, coinvolgiamo anche il Cnel. Ci può stare tutto. Ma se il tema è questo non ci riusciranno perché nel frattempo noi raccoglieremo le firme, una petizione sulla proposta sul salario minimo, quindi alla ripresa dei lavori parlamentari, il governo si confronterà non solo con noi del Movimento 5 stelle ma anche la stragrande maggioranza dei cittadini che ritengono che questa sia una soluzione necessaria per restituire la dignità alle lavoratrici e ai lavoratori".

E ancora, attacca l'ex premier: "Il tema che è stato posto" dal governo "è che può compromettere o indebolire la contrattazione collettiva, invece è esattamente il contrario, scaccia via i contratti pirata sottoscritti da sigle di comodo. Oggi sul tavolo del confronto con il governo abbiamo sgombrato questo rischio, ma di fatto il governo oggi non ci dice 'abbiamo una controproposta', nulla di concreto e questo francamente mi ha sorpreso, ma la presidente Meloni ha suggerito di affidare il lavoro al Cnel. Ma io dico: il Cnel, forse Meloni non ha seguito i lavori parlamentari, è stato già audito in commissione. Cosa dobbiamo aspettare?".