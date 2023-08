Barbara D'Urso, "mi dispiace. Myrta Merlino è diversa": chi si schiera

26 agosto 2023 a

“Mi dispiace molto e la ringrazio perché con lei ho lavorato molto. Ci mette il cuore in quello che faceva e, con Pomeriggio Cinque, ha aiutato tantissime persone”: a parlare in questi termini di Barbara D'Urso è stata Flavia Vento in un'intervista al settimanale Mio. La showgirl è stata spesso ospite dei programmi della conduttrice partenopea.

Poi, quando le è stato chiesto cosa pensasse della sostituzione con Myrta Merlino, la Vento ha risposto: “Myrta Merlino è una donna diversa, più da politica, ma la tv è anche intrattenimento. Ci siamo stufati della cronaca e vogliamo vedere i programmi leggeri”. Il punto di vista della showgirl romana, insomma, è chiaro. La nuova edizione di Pomeriggio Cinque partirà lunedì 4 settembre e al timone ci sarà, per l'appunto, la Merlino, reduce da tanti anni alla conduzione de L'Aria che tira su La7. Si tratterà di un cambiamento importante anche per i telespettatori di Canale 5, abituati negli anni a essere accompagnati dalla D'Urso.

Nel corso dell'intervista, la Vento ha parlato anche della truffa amorosa che ha sventato nel 2021. All'epoca un falso Tom Cruise, sapendo della sua grande passione per l’attore americano, provò a corteggiarla online chiedendole perfino dei soldi.