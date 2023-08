Barbara D'Urso, "no secco". Con Pier Silvio è guerra aperta: l'ultima indiscrezione

Roberto Tortora 17 agosto 2023 a

a

a

Anche se siamo a Ferragosto e la ricerca di un po' di relax e refrigerio è la priorità, c’è chi già sta lavorando per l’autunno. Si tratta, in questo caso, della produzione di Ballando con le Stelle, il fortunato programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La stessa conduttrice, proprio il 15 agosto aveva ravvivato l’interesse per la nuova edizione, svelando il primo dei nuovi concorrenti ufficiali e che risponde al nome del regista e attore Ricky Tognazzi e, contestualmente, nel ruolo di opinionista, sua moglie Simona Izzo. Quest’ultima, dunque, andrà ad affiancare Alberto Matano come commentatrice esterna.

"Barbara D'Urso? Mi spiace, perdo dei soldi": un clamoroso sfogo-vip

Confermata, come si apprende da Dagospia invece, la giuria dello scorso anno, con Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Fuori dai giochi, invece, Sonia Bruganelli, che sembrava poter essere la new entry (in caso di abbandono di Selvaggia Lucarelli), ma non è mai entrata nelle grazie di Milly Carlucci.

Pier Silvio Berlusconi, "cambiati i piani all'ultimo". Myrta Merlino, la fuga di notizie

È chiaro, però, che ci sia un nome che, più di tutti, stuzzica la curiosità dei fan del programma, ma anche del pubblico in generale. E corrisponde a quello di Barbara D’Urso che, soprattutto dopo il divorzio da Mediaset, da mesi viene accostato al programma danzerino. La Carlucci, per ora, ha chiarito di non aver mai contattato nell’ultimo periodo la showgirl napoletana. D’altra parte, fin quando il contratto di esclusiva della D’Urso con Mediaset non scadrà, cioè il 31 dicembre, sarà difficile anche ingaggiarla, perché Pier Silvio Berlusconi ha pronto un bel no secco in caso di richiesta di liberarla anticipatamente. Il programma inizia a ottobre e termina prima della fine dell’anno e con i vertici del Biscione non c’è stato un addio sereno, dopo il taglio della conduzione di Pomeriggio 5, affidato ora a Myrta Merlino. Per ora, quindi, il sogno Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è da mettere nel cassetto e tirar fuori non prima dell’edizione 2024.