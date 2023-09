Nunzia De Girolamo a Rai 3? Il clamoroso nome del nuovo talk

01 settembre 2023 a

Sarà Nunzia De Girolamo a prendere il posto di Bianca Berlinguer il martedì sera su Rai 3. La giornalista ha deciso, infatti, di passare a Rete 4 a partire dalla prossima stagione televisiva. Ma come si chiamerà la nuova trasmissione della De Girolamo? Secondo quanto rivelato da TvBlog, si chiamerà Avanti popolo. Questo titolo, si legge sul portale, "vuole scandire il senso che si vorrà dare al programma. Quello cioè di cercare di portare avanti discorsi e temi cari alla gente comune di oggi. La stessa gente che vuole risposte a domande che nascono dalla vita di tutti i giorni".

Alla conduttrice, ora al timone di Estate in diretta con Gianluca Semprini su Rai 1, l'arduo compito di cercare di raggiungere i risultati in termini di ascolti di Giovanni Floris, che continuerà a condurre DiMartedì su La7, e di Bianca Berlinguer, che a Mediaset condurrà un programma dal titolo È sempre Bianca, secondo le ultime indiscrezioni.

Stando a quanto filtra, la trasmissione della De Girolamo avrà più blocchi. Cosa che permetterà di passare facilmente dall'intervista singola con un ospite al talk corale. Sempre secondo TvBlog, inoltre, "sono in corso interlocuzioni con vari giornalisti per la creazione di un gruppo di ospiti fissi di Avanti popolo". In particolare, sarebbero stati contattati il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez e la giornalista del Corriere della Sera Candida Morvillo.