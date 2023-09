Gianluca Semprini in lacrime: "Mia sorella morta giovane", il dramma privato

04 settembre 2023 a

a

a

Oggi, lunedì 4 settembre, inizia l'ultima settimana di programmazione per Estate in diretta, il programma che ci ha tenuto compagnia per questi mesi estivi nel pomeriggio di Rai 1 e condotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo. E anche la puntata di oggi si è concentrata sulla cronaca, aprendo sulla morte di Giovanbattista "Giogiò" Cutolo.

In collegamento la madre, straziata dal dolore, la quale in lacrime ha chiesto che mai più nessun ragazzo faccia la fine di suo figlio. Una testimonianza pesante, lacerante, che ha colpito anche lo stesso Semprini. Il conduttore, infatti, con le lacrime agli occhi ha preso la parola rivelando un dramma personale, una ferita che non potrà mai rimarginarsi.

"Le posso dire da esperienza personale, avendo avuto una sorella morta giovane, che però quell’altro quadro lei lo deve sempre più abbellire e vedrà che verrà su, vivrà anche la vita di Giogiò mi permetto di dirle questa cosa, so che lei le darà tanto affetto", ha spiegato Semprini, visibilmente commosso, parlando della sorella scomparsa prematuramente.

Poi, nel corso di Estate in diretta, anche momenti meno difficili. I due conduttori infatti hanno scherzato sull'imminente fine del programma e della loro co-conduzione. "Mio caroi Sempri, come farai senza di me...", ha sussurrato la De Girolamo. "È la nostra ultima settimana e devo dire che sì, mi mancherai molto, lo devo ammettere", ha risposto Semprini. "È reciproco", ha concluso Nunzia De Girolamo. Già, la coppia è affiatata e ha funzionato alla perfezione.