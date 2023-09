Cattaneo umilia il grillino: "Ignorante", caos a L'aria che tira

05 settembre 2023 a

Sale la tensione a L'aria che tira estate, su La7, nella puntata del 5 settembre. A scontrarsi sulla manovra del governo di Giorgia Meloni sono Alessandro Cattaneo di Forza Italia e Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle. "Ci sono 15 miliardi per il ponte sullo Stretto... E chi favorirà? I grandi gruppi di costruttori", attacca il grillino. "Non c'entra niente. Metti insieme le mele con le pere. Una cosa è la spesa d'investimento per i prossimi vent'anni, una riguarda la spesa corrente. Sei ignorante!", ribatte Cattaneo. E scatta la rissa in diretta.

Qui le immagini dello scontro in diretta tra Cattaneo e Ricciardi

Il conduttore invita i suoi ospiti ad abbassare i toni e a rispettarsi. Quindi il forzista coglie l'invito e precisa immediatamente: "Ignorante nel senso che ignori". "Va bene, io ignoro. Quindici miliardi per il Ponte sullo Stretto e Matteo Salvini dice che vanno trovati e si danno ai manager delle imprese che devono farlo", insiste Riccardo Ricciardi, "però non si trovano i soldi per contrastare l'inflazione, che la gente non riesce a fare la spesa ma questo voi non lo capite o lo ignorate", attacca ancora il pentastellato. Che conclude: "Questo è il disegno della destra da venticinque anni in questo Paese".