In onda, Furfaro attacca Meloni: "Inaccettabile, dice cavolate"

Marco Furfaro, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 7 settembre, attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso Giambruno. Incalzato dal conduttore che gli fa notare che la sinistra attacca sempre sul livello personale la premier, il dem risponde: "Nessuno nel Partito democratico ha associato ciò che ha detto Giambruno alla Meloni, e condivido ciò che ha detto Giorgia Meloni: ciò che dice Giambruno è responsabilità sua non di Meloni. Però Meloni in conferenza stampa dice' però mia madre diceva che bisogna stare attenti a mettersi in determinate condizioni', quello è inaccettabile".

Qui l'intervento di Marco Furfaro a In onda

"È inaccettabile perché in questo Paese quando qualcuno viene picchiato o ammazzato, nessuno si azzarda a dire che quell'uomo non doveva mettersi in una situazione di pericolo, e giustamente. Avviene solo se riguarda le donne", aggiunge Marco Furfaro. "Sotto sotto non è che c'è la difesa dello stupro ma c'è ancora una cultura maschilista che rispetto alle donne in particolare colpevolizza la vittima. Giambruno o non Giambruno, la presidente del Consiglio non doveva dire quelle cavolate, io voglio un'Italia in cui non mi devo difendere dal lupo, ma si combattono i lupi". Il solito veleno della sinistra.