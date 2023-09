Gianmarco Tamberi a Verissimo: "Non dimentico, mi hanno stravolto la vita"

08 settembre 2023 a

Verissimo torna con un campione. Ospite della prima puntata del programma di Canale 5 in onda sabato 9 settembre Gianmarco Tamberi. L'atleta parlerà a Silvia Toffanin della vittoria ai recenti Mondiali di Budapest, ma anche alle varie difficoltà attraversate. "Questa medaglia d’oro ha un sapore magnifico, era l’ultima grande manifestazione che mi mancava da vincere per chiudere un cerchio ed esserci riuscito mi rende orgogliosissimo", ha raccontato prima di lasciarsi andare a dolorose confessioni.

Come quella del rapporto difficile con il padre che dopo 12 anni non è più il suo allenatore: "Con mio papà non ho mai avuto un grande rapporto, fin da bambino. Staccarmi da lui è stata una delle tante difficoltà della mia carriera. Sembrava impossibile poter uscire dalla comfort zone, ma avevo bisogno per tanti motivi di trovare una nuova guida".

Come dimenticare poi il terribile infortunio nel 2016: "Quella è una cicatrice che mi rimarrà sempre dentro anche se fortunatamente è stata coperta da tanti successi. Quei cinque anni non li dimenticherò mai, ho vissuto una specie di depressione che mi ha cambiato la vita". Ad aiutarlo a venirne fuori la moglie Chiara: "Devo tantissimo a lei per come mi è stata vicino in quegli anni difficilissimi. Si è dedicata a me, al mio sogno che poi è diventato il nostro".